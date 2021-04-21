Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kaçtı; polisi görünce balkona çıkıp intihara kalkıştı (6)

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TUTUKLANDI

Bursa'da, boşanmak üzere olduğu Aygül Yıldız´ı sokak ortasında silahla öldürmek suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-04-21 01:45:53



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