Otomobilin kaputuna oturup, ayaklarıyla öndeki aracı itti

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerine oturan kişinin, öndeki otomobili ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi´nde dün, seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi, ayaklarıyla öndeki otomobili itti. Mahallelinin şaşkınlıkla izlediği olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-04-21 08:56:33



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