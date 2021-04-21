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Genç kıza bakıp, kendisini tatmin eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis

DHA

Genç kıza bakıp, kendisini tatmin eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da staj yaptığı iş yerine yaya olarak giden Gözde Şahinbaş´a (18) bakarak, kendisini tatmin eden Suriye uyruklu K.A. (15), cinsel taciz suçundan tutuksuz olarak yargılandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gözde Şahinbaş, "Karara itiraz edip daha fazla ceza alması için uğraşacağım. Kimse bu tür olaylara sessiz kalmasın. Utanmayın, korkmayın, cesaretli olun" dedi.
Olay, 23 Mart günü merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi´nde meydana geldi. Gözde Şahinbaş, staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkıp yürümeye başladı. Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen Gözde Şahinbaş, kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü. Şahinbaş, yaklaştığı kişiyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde, kendisini tatmin ederken yakaladı. Şoke olan Gözde Şahinbaş, çığlık atıp yardım isterken, şüpheli ise kaçtı.
Gözde Şahinbaş, şüphelinin kendisini tatmin ederken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, tepki çekti.
Harekete geçen polis ekipleri Suriye uyruklu K.A.´yı, olaydan 3 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece, `cinsel taciz´ suçundan tutuklandı. 15 gün tutuklu kalan K.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
`TUVALETİMİ YAPIYORDUM´
Bursa 2. Çocuk Mahkemesi´nde hakkında `cinsel taciz´ suçundan dava açılan K.A.´nın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Gözde Şahinbaş, sanık K.A. ve avukatı katıldı. K.A. mahkemede yaptığı savunmada, "Arkadaşımı bekliyordum. Tuvaletimi yapmak için açık cami baktım ama bulamadım. Yol kenarında park edilmiş iki aracın arasına girdim. Pantolonumu indirip, tuvaletimi yapmaya başladım. Yoldan geçen Gözde Şahinbaş´ı görmedim. Pantolonum lastikli olduğu için dizlerime kadar inmiş. Gözde Şahinbaş beni görüp, bağırınca utandım ve kaçtım" dedi.
1 YIL 15 GÜN HAPİS
Gözde Şahinbaş ise 2 gün üst üste aynı yerde gördüğü sanığın kendisine bakarak tatmin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, K.A.´yı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
`HERKESE SESİMİ DUYURDUM´
Duruşma sonrası açıklama yapan Gözde Şahinbaş, "Staja gidiyordum. Olay yerinden geçerken önümde biri belirdi. Sürekli arkasına bakarak beni takip ediyordu. Daha sonra ben yaklaştığımda iki aracın arasına girip oradan geçmemi bekledi. Geçtiğimde pantolonunu indirdi. İlk olarak taciz olarak düşünmedim. Tuvaletini yaptığını düşündüm. Yürür adımlarla oradan uzaklaştım. Şikayetçi olmadım. Ertesi gün yine aynı yerde, aynı saatte, aynı kişi tarafından taciz edildim. Bu sefer şikayetçi oldum. İlk yaşadığımda kendime çok kızdım. Ertesi gün tedbirli davrandım. Kameramı açıp görüntü çekmek istedim ve çektim. Belki de o görüntüyü çekmeseydim başıma daha farklı şeyler gelebilirdi. Çok şaşırdım. Sosyal medyada çok tepki topladı. Herkese sesimi duyurdum. Üstünün örtülmesini istemiyorum. Karara itiraz edip daha fazla ceza alması için uğraşacağım. Kimse bu tür olaylara sessiz kalmasın. Utanmayın, korkmayın, cesaretli olun. Herkesin başına gelebiliyor. Korkmayın, üzerine yürüyün" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-04-21 10:28:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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