Köpek, kedileri yalamaya doyamadı Köpekle kedilerin sevimli dostluğu

Bursa'da kavgalarıyla bilinen kedi ve köpeklerin sevimli dostluğu, görenlerin içini ısıtıyor.

Hayvansever Mefaret Özmez'in sokaktan bulup beslediği kediler, yine onun beslediği köpekle herkesi kıskandıran bir dostluk kurdu. Görenlerin kavga etmelerine alışık olduğu kedi ve köpekler bu defa dostluğuyla dikkat çekti. Özmez, "Köpeği evde bulunan 3 kediyi o kadar seviyor ki onları yalamadan edemiyor. Kedilerin peşinden ayrılmayan köpek onları bir an yalnız bırakmayıp yalayarak sevgisini gösteriyor. Kediler de kendilerine sevgisini sunan köpeğin bir an olsun yanından ayrılmıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.