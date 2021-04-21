Bursaspor ilk kez üst üste 3 sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek

Yılport Samsunspor’a mağlup olduktan sonra PlayOff’a katılma şansını yitiren ve Süper Lig’e çıkma umutlarını kaybeden Bursaspor, tarihinde ilk kez üst üste TFF 1. Lig’de mücadele edecek.

TFF 1. Lig’de Yılport Samsunspor mağlubiyeti sonrası ligin bitimine 3 hafta kala PlayOff’lara katılma şansını da yitiren Bursaspor’da üzüntü hakim. İlk kez Süper Lig’e bu kadar uzak kalan yeşilbeyazlı takım, 17 sene önce de şimdiki adıyla TFF 1. Lig’de mücadele etmiş ve 2 sezon boyunca Süper Lig’e hasret kalmıştı. 20042005 ve 20052006 sezonlarındaki mücadelesi sonrası Bursa ekibi, 20062007 sezonu itibariyle Süper Lig’e adını yazdırmıştı. Bursaspor, tarihinde ilk kez 20212022 sezonu itibariyle 3 sezon üst üste TFF 1. Lig’de mücadele etmek zorunda kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.