İnegöl’de yapımı devam eden çocuk parkını parçaladılar

İnegöl Belediyesi’nin Fatih Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü çocuk oyun alanı, henüz tamamlanmadan kimliği belirsiz kişilerce bıçakla kesilerek kullanılamaz hale getirildi.

Şehri güzelleştirmek, vatandaşların nefes alacağı sosyal donatı alanları oluşturmak için mesai harcayan İnegöl Belediyesi’nin ortaya koyduğu çalışmalar, vandalizmin kurbanı olmaya devam ediyor. Daha önce de pek çok kamu alanının tahrip edildiği İnegöl’de, bu kez henüz yapımı devam eden çocuk oyun alanı kimliği belirsiz kişi veya kişilerde tahrip edildi.

Salıncaklar kesildi

Fatih Mahallesi Kudret Sokak’ta Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen çocuk oyun alanında, çalışmanın sonuna gelindi. Çocuk oyun grubunun montajı yapılan ve çevre düzenlemeleri süren park, Vandalların hedefi oldu. Parkta bulunan kauçuk malzemeden salıncaklar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçakla kesilerek tahrip edildi. Oyun gurubu, bu saldırı ile kullanılamaz hale geldi.

Başkan Taban’dan tepki

Yaşanan olay sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, üzücü bir tabloyla karşılaştıklarını ifade etti. Alanyurt bölgesi Fatih Mahallesinde yapımı süren çocuk oyun alanının henüz tamamlanmadan vandalizmin kurbanı olduğunu kaydeden Taban, “İnegöl Belediyesi olarak bizler şehrimizi geliştirmek, güzelleştirmek, vatandaşlarımızın nefes alacağı sosyal donatı alanları oluşturmak, geleceğimize nefes olacak koruluklar yapmak için çalışıyoruz. Bizler geleceğin İnegöl’ünü inşa etmenin planlarını yaparken, görüyoruz ki birileri bugünümüzü yok etmeye devam ediyor. Yaptığımız tüm bu hizmetler, vatandaşlarımızın vergilerinden elde edilen gelirlerle ortaya koyduğumuz projeler. Ancak ne yazık ki duyarsız birileri tüm vatandaşların hakkına girerek henüz yapımı tamamlanmamış parka zarar verebiliyor. Ben bu konuda yaşadığımız rahatsızlığı yeniden dile getirerek tüm ilçe halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkemizin en temiz şehri olma gibi bir hedefimiz var. Hem temizlik hususunda hem de Fatih Mahallesinde yaşadığımız talihsiz bu olay benzeri konularda lütfen sessiz kalmayın. 153 hatlarımızı, 155 polis imdatı arayarak bu tür olayları bizlere bildirin. Hem zabıta ekiplerimiz hem polisimiz, jandarmamız gereken işlemi yapacaktır. Bizler sessiz kaldıkça, kamu mallarına zarar veren kişiler bundan güç almaya devam edecekler. Çocuklarımızın geleceğinin yakılıp yıkılmasına müsaade etmeyelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.