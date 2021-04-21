23 Nisan hediyesi Gemlik Belediyesi’nden

Gemlik Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi nedeniyle evlerinde geçirecek çocukları unutmadı. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan, içinde Atatürk posteri, Türk bayrakları, balon ve renkli süs malzemeleri olan 23 Nisan paketleri, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde dağıtılıyor.

Gemlikli çocuklar, bu paketlerden çıkan süs malzemeleri ile evlerini, pencerelerini, balkonlarını süsleyebilecekler. İsteyen aileler, çocuklarının süslediği evlerinin en güzel köşelerinin fotoğraflarını çekip, @gemlikbldetiketiyle Gemlik Belediyesi’ne gönderebilecekler. Gelen fotoğraflar belediye hesaplarında paylaşılacak. Aileler, paketleri muhtarlıklardan da ücretsiz olarak alabilecek. Ayrıca 23 Nisan günü, Gemlikli çocukların seslendirdiği özel bayram özel klibi de sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, pandeminin etkisini sürdürmesinden dolayı bu yıl da bayram coşkusunu evlere taşıdıklarını söyledi. Geçen yıl sokak sokak dolaşarak balkonlarından ve pencerelerinden çocuklara 23 Nisan sevincini ulaştırdıklarını belirten Başkan Sertaslan, “Çocuklarımıza hediye ettiğimiz bu paketlerdeki malzemelerle camlarınızı en güzel şekilde süsleyeceğinizden eminim. Bitince de fotoğrafını çekip bizi etiketleyerek paylaşırsanız çok mutlu olurum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!” dedi.

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