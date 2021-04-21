Tır sürücüsü tutuklandı

Bursa Orhangazi’de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan tırın şoförü hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı ve Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevkedildi. Tır sürücüsü Yakup Işık, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi’de meydana gelen kazada Bursa’dan Yalova istikametine giden Yakup Işık idaresindeki tırın kontrolden çıkıp aynı yönde seyreden Selahattin Sevimli idaresindeki bir otomobilin üzerine devrilmesi ve otomobil sürücüsünün ölümü ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tır sürücüsü için gözaltı kararı verilmişti.



Tedaviden sonra adliyeye sevkedildi

Kazaya neden olan tırın sürücüsü Yakup Işık, kaza sonrasında yaralanmış ve hastaneye sevkedilmişti. Genç tır sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltın alınmıştı. Tır sürücüsü sabah saatlerinde Orhangazi Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Yakup Işık, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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