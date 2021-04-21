En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da, 1 kişinin öldüğü kazada, otomobilin üzerinde devrilen TIR'ın şoförü Yakup Işık (38), sevk edildiği adliyede `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan tutuklandı.

Kaza, dün Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık (38) yönetimindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli (38) yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazanın ardından otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kazada, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli hayatını kaybetti, TIR şoförü Yakup Işık ile yanındaki Sadık Karahasan (57) ise yaralandı. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Selahattin Sevimli´nin cenazesi, memleketi Keles ilçesi kırsal Gelemiç Mahallesi´nde toprağa verildi. Hastanede tedavisi tamamlanan TIR şoförü Yakup Işık ise dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Işık, çıkarıldığı mahkemece `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-04-21 16:13:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.