Bursa’da korkutan yangın

Bursa’da ikinci katta çıkan yangına mahalleli müdahale etti.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle mutfakta dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden mahalli durumu itfaiye ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri gelmeden müdahale eden mahalleli büyük faciayı önledi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma devam başlattı.

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