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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de yeni sağlık ocağının çevre düzenlemesi tamamlandı

İHA

İnegöl’de yeni sağlık ocağının çevre düzenlemesi tamamlandı

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy Yolu Sokak’ta yapımı tamamlanan ve bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan sağlık ocağının çevre düzenlemesi tamamlandı. Bina çevresinde 30 araçlık otopark da yapıldı.
Yapım çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy Yolu Sokak'ta kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan yeni sağlık ocağının çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Tretuvar ve otopark çalışmasıyla sağlık ocağının dört bir yanı düzenlendi. 30 araçlık otopark yapılan bölgede, tamamlanan çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle birlikte yerinde inceledi.
Bina çevresinde yapılan inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Bugün Kemalpaşa Mahallemizde Hocaköy Yolu Sokak'ta yapılan Sağlık Ocağının çevresiyle ilgili çalışmaları incelemek üzere buradayız. Geçtiğimiz günlerde hayırseverimizin de katılımıyla hem binayı görmüştük hem de etrafında bizden istenilen talepleri yerinde incelemiştik. Bugün de arkadaşlarımızın çalışmayı tamamladığını görüyoruz” dedi.
Sağlık Ocağı etrafında 30 araçlık otopark alanları oluşturulduğunu kaydeden Taban, “Tabi yine yol kullanımı itibariyle kaldırım kenarlarında da otopark imkanı var. Ayrıca bir ilave 30 araçlık otopark çalışması yapılmış oldu binanın etrafında. Burada yapılan çalışmada 250 metretül bordür, 50 metretül oluk ve 500 metrekare parke taşı döşenerek çevre düzenlemesi hazır hale getirildi. Hayırseverimiz burada işlerini tamamladı. Yine İlçe Sağlık Müdürlüğümüz de süreci takip ediyor ve inşallah binanın biran önce hizmete sunulmasıyla ilgili süreci tamamlayacaklar. Ben yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Otopark yapımının önemine de vurgu yapan Taban, “Otoparklar bizim hayatımızda artık kaçınılmaz ve önemli ihtiyaçlar. Bunu şehrin olabildiğince her alanında üretmemiz gerektiğine inanıyorum. Özellikle yeni yeni yapılar yapılırken, bu yapılar kendi getirdiği yükün de otoparkını karşılamalı. İlave otopark da üretilebiliyorsa bu da o bölgedeki yaşayanlara ayrıca fayda sağlıyor. Bizler de semt sahaları, kompleks yapılar yapıyoruz. Bunların içerisinde de olabildiğince otoparkları dahil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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