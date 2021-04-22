Bursa Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın başkanlığında yapılan Nisan ayı meclis toplantısı üçüncü oturumunda Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü oturumunda ele alındı. Meclis Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın başkanlığında toplanan mecliste Strateji Geliştirme Şube Müdürü Alper Bayrak, faaliyet raporu hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Ocak 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayan faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verilirken, 2020 yılı için öngörülen 2 milyar 800 milyon liralık gelir bütçesinin yüzde 90 gerçekleşme ile 2 milyar 512 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi. 2020 yılı için ön görülen 2 milyar 600 milyon liralık gider bütçesi ise 2 milyar 24 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 yılında belediyenin yürüttüğü faaliyetlerde kullanmak üzere 301 milyon liralık borçlanma yapılırken, buna karşın 2020 yılı içerisinde iç ve dış borç ödemesi olarak toplam 792 milyon liralık borç ödendi.

2020 yılında Planlı Kentleşme alanında 84 milyon liralık bir harcama gerçekleştirilirken, Ulaşım alanında 442 milyon TL, Yapım hizmeti alanında 150 milyon TL, Park Bahçeler Hizmetleri alanında 157 milyon TL, Sosyal ve Sağlık hizmetleri alanında 273 milyon liralık harcama gerçekleştirdi.

AK Parti Grubu adına söz alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pandeminin ağır ekonomik etkisinin görüldüğü bir dönemde bütçedeki ve yüzde 90’lara varan gerçekleşme oranlarının tam bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Grup sözcülerinin değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

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