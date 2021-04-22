Osmangazi’de ayın enstrümanı ney oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de ayın enstrümanı ney oldu

İHA

Osmangazi’de ayın enstrümanı ney oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ayın Enstrümanı’ programında son olarak nefesli çalgılardan ney tanıtıldı.
Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan kültürel işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, bu ayın enstrümanı üflemeli çalgılardan ‘ney’ oldu. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programa konuk sanatçı olarak katılan Nadir Tınazcı, seslendirdiği eserlerle vatandaşların adeta kalplerine dokundu. Mezopotamya’da ilk Sümerler tarafından kullanılan neyin tarihini, yapımını ve ney üfleme tekniklerini müzikseverlere anlatan Tınazcı, ayrıca farklı repertuarını seslendirme imkanı buldu.
Neyin, diğer müzik aletlerinden farklı olarak, doğrudan insanın gönlüne hitap ettiğini belirten Nadir Tınazcı, “Ney, musikide çok farklı bir yere sahip bir enstrümandır. Üflemeli çalgılar içerisinde çıkan ses itibariyle dinleyen kişi ile doğrudan gönül bağı kuran, mistik bir havası olan bir musiki aletidir. Özellikle iç dünyamızda bizlere huzur veren seslere sahiptir” dedi. Nadir Tınazcı, müziğin gelişimine katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise, açıklamalı konser ile evlerinde hoşça vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay
Bursa’da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor Semt pazarlarında geceleyen kadın gazetecilerden bir bardak çay istedi, ikram edilen sıcak bir bardak çay ile dünyanın en mutlu insanı oldu
YEREL HABERLER Bursa’da dram...Semt pazarlarında yatıp kalkıyor Semt ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa için flaş karar Hanlar Bölgesi için acele kamulaştırma kararı çıktı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa için flaş ...
Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı
YEREL HABERLER Bursaspor'da gollere santrfor oyuncularının katkısı
Özer Matlı: “Girişimlerimiz sonucu kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması memnuniyet verici”
YEREL HABERLER Özer Matlı: “Girişimlerimiz sonucu kısa çalışma ...
İnegöl Belediye Başkanlığı koltuğuna minikler oturdu
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Başkanlığı koltuğuna minikler oturdu
Osmangazi’de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de su kesintisi
İnegöl’de yeni sağlık ocağının çevre düzenlemesi tamamlandı
YEREL HABERLER İnegöl’de yeni sağlık ocağının çevre düzenlemesi ...
Bursa’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa’da korkutan yangın
Bursa'da kimlik sorgusu yapılan motokuryenin uyuşturucudan arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da kimlik sorgusu yapılan motokuryenin ...
Uyuşturucudan aranan kurye denetimde yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan aranan kurye denetimde yakalandı
Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu: 4 yaralı
Cüneyt Köz: “Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm”
YEREL HABERLER Cüneyt Köz: “Başarılı bir ameliyat geçirdim ve ...
Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Bursa Yıldırımspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 1-0
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: ...
Bursa Yıldırımspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 1-0
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: ...
Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay
YEREL HABERLER Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay
Bursa Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’in 2020 yılı faaliyet raporuna onay
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Otomobilin 10 dakikada çalınması kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin 10 dakikada çalınması kamerada
Kısıtlamayı ihlal edenlerin jandarmadan kaçtıkları an kamerada
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edenlerin jandarmadan kaçtıkları an ...
Bursa'da kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle ...