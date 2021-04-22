Osmangazi’de ayın enstrümanı ney oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ayın Enstrümanı’ programında son olarak nefesli çalgılardan ney tanıtıldı.

Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan kültürel işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, bu ayın enstrümanı üflemeli çalgılardan ‘ney’ oldu. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programa konuk sanatçı olarak katılan Nadir Tınazcı, seslendirdiği eserlerle vatandaşların adeta kalplerine dokundu. Mezopotamya’da ilk Sümerler tarafından kullanılan neyin tarihini, yapımını ve ney üfleme tekniklerini müzikseverlere anlatan Tınazcı, ayrıca farklı repertuarını seslendirme imkanı buldu.

Neyin, diğer müzik aletlerinden farklı olarak, doğrudan insanın gönlüne hitap ettiğini belirten Nadir Tınazcı, “Ney, musikide çok farklı bir yere sahip bir enstrümandır. Üflemeli çalgılar içerisinde çıkan ses itibariyle dinleyen kişi ile doğrudan gönül bağı kuran, mistik bir havası olan bir musiki aletidir. Özellikle iç dünyamızda bizlere huzur veren seslere sahiptir” dedi. Nadir Tınazcı, müziğin gelişimine katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise, açıklamalı konser ile evlerinde hoşça vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.