Sinan Logie mimarlık ve sanat ilişkisini anlattı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” isimli çevrimiçi programa konuk olan mimarsanatçı ve akademisyen Sinan Logie ‘Mimarlık ve Sanat İlişkisi’ üzerine bakış açısını örneklerle paylaştı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” isimli çevrimiçi etkinlik, alanında uzman değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu hem Türkiye’de hem de yurt dışında önemli çalışmalara imza atan sanatçımimar ve akademisyen Sinan Logie oldu. Mimarlık ve sanat ilişkisine farklı çerçeveden bakan Sinan Logie, dünyadaki mimari eserlerin sanatsal ilişkisi hakkında detaylı bilgiler verdi. Murat Alat’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide mimarlık ve sanata tanım açısından bakan Sinan Logie, “Her zaman çalışmalarımda temkinli olmaya çalışırım. Mimari açıdan çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye’de çok değerli uzun ömürlü mimari eserler var. Burası buzul çağının en az etkilediği coğrafya. Dolayısıyla burada arkeolojik buluntular ve ilk mimari formlar açısından çok sayıda eser var. Örneğin Göbeklitepe, 12 bin yıl önce oluşmuş ama gün yüzüne yeni çıkmasına rağmen mimari ve arkeolojik tarihi alt üst etti. Süleymaniye Camii başta olmak üzere ülkemizde mimari açıdan çok değerli eserler mevcut” dedi.

Dünyadaki önemli mimarlardan ve eserlerinden de kesitler sunan Sinan Logie, Le Corbusier, Kazimir Malevitch, Leon Krier’in çalışmalarından da örnekler verdi. Logie eğitimde, İpekyolu’ndan Akdeniz Havzası’na ve Avrupa’ya uzanan 1950 yıllarında sermaye birikimi sonucu ortaya çıkan yapıları da ekrandan paylaşarak bilgi verdi.

Son 20 yılda dünyada nüfusa göre yapılar inşa edildiğini belirten Logie, bu yapılarda sanatsal ilişki görülmediğini sözlerine ekledi. Bursa’daki Hanlar Bölgesi’ne büyük hayranlık duyduğunu ifade eden Sinan Logie, Bursa’da eleştirilere konu olan Doğanbey projesine de bir anlam veremediğini söyledi.

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