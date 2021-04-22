(Özel) İznik Gölü’nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton

Bursa'nın İznik Gölü’nde 1 günde 15 ton gümüş balığı tutan balıkçıların yüzü gülüyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi balıkçıları İznik Gölü’nde gün içerisinde 15 ton gümüş balığı avlayarak güne başladı. Balıkçılar 20 yıldan bu yana ilk kez bu kadar balık tuttuklarını söyledi. Sabahın erken saatlerinde ırplarını göle döken balıkçıların umutları boşa çıkmadı. Taş iskele mevkiinden gölden ırplarını çektiklerinde ağlarının tonlarca gümüş balığı ile dolu olması balıkçıların yüzünü güldürdü.

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, "Gümüş balığı avı 12 ay boyunca serbest; ancak balıkların derinlerden yüzeye çıkmasıyla birlikte bu 1 günde günlük 15 ton balık yakaladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Balıkları kasalayıp Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya teslim ediyoruz. Üründen yana bir sıkıntımız yok. İznik Gölü'nde yeterli miktarda ürün var. Tek sıkıntımız pazarlama. Geçtiğimiz yıl 3 firma balık alıyordu, bu yıl tek firmaya düştü. Ülke içinde pazarı çok bulunmayan gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine cips yapılmak üzere ihraç ediliyor" dedi.

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