Hareketli kitapla hayal güçlerini harekete geçirdiler

Nilüfer Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çevrimiçi düzenlediği Hareketli Kitap Atölyesi’ne katılan çocuklar hem hayal güçlerini harekete geçirdi hem de yeni bir hobi edindi.

Nilüfer Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çocukları çevrimiçi etkinliklerle buluşturuyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademisi eğitmenleri 7 14 yaş arası çocuklara yönelik Hareketli Kitap Atölyesi gerçekleştirdi. Çocukların zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak bir hobi edinmeleri amacıyla düzenlenen atölyeye katılım yoğundu. Not kağıdı, kalem, silgi renkli boyalar, zımba ve bant gibi gereken malzemeleri hazırlayarak atölyeye katılan çocuklar, öncelikle hareketli kitaplar hakkında bir kısa film izledi. Ardında da eğitmenler filmle ilgili çocuklarla sohbet ederek kitapların ve kitap okumanın hayatlara etkileri üzerine konuştular.

Eğitmenler daha sonra çocuklara hareketli kitap tekniği hakkında bilgi verdi. Atölyede, sayfaların hızla çevrilmesiyle hareket ilüzyonu oluşturan küçük bir kitapçığın nasıl hazırlanacağı detaylarıyla çocuklara anlatıldı. Çocuklar da tekniği dinledikten sonra kendi çizimleriyle hareketli kitap yapmayı denedi. Atölyeye katılan çocuklar hayal güçlerini harekete geçiren sayfaları hikâyeye dönüştürme sanatını gerçekleştirmek için heyecanla çabaladı ve elde ettikleri sonuçları da paylaştı. Etkinliğe katılan çocuklar yeni bir hobi edinmenin mutluluğunu yaşadı.

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