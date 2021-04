Başkan Aydın: "Çocuklarımız için ne yapsak azdır"

Yenişehir Belediyesi, her alanda okuyan gençlerin yanında yer alarak eğitime katkı sağlamaya devam ediyor.

Anaokulundan Üniversiteye kadar eğitime katkı sağlayan Yenişehir Belediyesi, öğrencilerin her zaman yanında yer aldığını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için ne yapsak az gelir. Bu anlamda dün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de eğitimin her alanında onların yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Bugüne kadar Belediye olarak İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile koordineli olarak eğitim desteklerini yaptıklarını belirten Başkan Aydın, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen ücretsiz üniversiteye hazırlık kursta öğrencilerimize toplam 960 adet kitap dağıtımını gerçekleştirdik. Bununla birlikte kurslar açarak eğitime katkı sağladık. Anaokullarımızda okuyan minik yavrularımıza ilköğretimdeki çocuklarımıza birçok alanda gelen talepler doğrultusunda katkı sağladık. Onlar yeter ki istesinler biz onların hep yanında olacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Salgın sürecinden dolayı eğitime ara verildi. Evlerinde olan öğrencilerimiz bir istekleri olduğunda belediyemizden bizlere ulaşabilirler" diye konuştu.

