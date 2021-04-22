Yenişehir'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İlçe merkezinde aylardır süren fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda metamfetamin, bonzai, esrar, ve 4 tane uzun namlulu silah ele geçirildi.

Yapılan aramalarda gözaltına alınan ve uyuşturucu madde kullanımından adli ceza kaydı bulunan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.