Balıkçı ağına takılan kuşu jandarma ekibi kurtardı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA´nın Nilüfer ilçesinde jandarma ekipleri, balıkçı ağına dolanan kuşu kurtararak, doğal yaşam alanına bıraktı. Ekipler, 200 metrelik balıkçı ağına el koydu.
Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü´ndeki kıyı seyir ve kontrol görevi sırasında, Gölyazı Mahallesi Katalonya mevkisinde balıkçı ağına dolanan kuş türü bahriyi fark etti. Latincede `podiceps cristatus´ olarak bilinen bahriyi dolandığı ağdan kurtaran ekipler, doğal yaşam alanına bıraktı. Göçmen kuşun takıldığı 200 metrelik balıkçı ağına ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne teslim edilmek üzere el koyuldu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-04-22 17:47:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.