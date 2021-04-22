Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2



Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Serdar İla, Bedirhan Soydemir

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Hasan (Dk. 82 Yusuf), Sergen, İlyas, Arda, Alper (Dk. 79 Berat), Gökhan, Temel, Rasimcan, Berk (Dk. 80 Taşkın), Sadık

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Ergün (Dk. 61 Melih), Atakan, Mahsun (Dk. 60 Ahmet Bahçıvan), Murat (Dk. 90 Mikail), Yusuf, Abdulsamet, Murat (Dk.67 Kaan), Burak, Emre, Ahmet Atik (Dk. 61 Raif)

GOLLER: Dk.28 İlyas, Dk.55 Hasan (Karacabey Belediyespor) Dk.70 Atakan, Dk.77 Raif (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Rasimcan, Sergen, Berk (Karacabey Belediyespor) Raif (Serik Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.44 Sergen (Karacabey Belediyespor) Dk.26 Abdulsamet (Serik Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

13´üncü dakikada Berk´in vuruşunda kaleci İbrahim parmaklarının ucuyla topa müdahale ederek kornere çeldi.

26´ncı dakikada Sadık, Abdulsamet tarafından düşürüldü. Hakem, Abdulsamet´e direkt kırmızı kart gösterdi.

28´inci dakikada İlyas kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim´in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.

44'üncü dakikada Karacabey Belediyespor'da Sergen, rakibine yaptığı müdahelenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

45´inci dakikada Murat´ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

55´inci dakikada Alper´in vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına geri döndü. Dönen topu takip eden Hasan topu filelerle buluşturdu: 2-0.

70´inci dakikada Atakan kullandığı serbest vuruşta topu ağları havalandırdı: 2-1.

72´nci dakikada Raif´in vuruşunda kaleci Veysel´in de müdahalesiyle top direkten ceza sahasına döndü. Dönen topu takip eden Melih´in vuruşunda top kaleci Veysel´de kaldı.

77´nci dakikada Atakan´ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Raif skora denge getirdi: 2-2.

83´üncü dakikada Sadık´ın ortasına Berat´ın vuruşunda kaleci İbrahim topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Yasin KESKİN

2021-04-22 18:04:38



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