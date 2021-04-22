Koronavirüse yakalanan Başkan Aktaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüse yakalanan Başkan Aktaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama

DHA

Koronavirüse yakalanan Başkan Aktaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da geçen salı günü koronavirüse yakalandığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine dünden itibaren hastenede devam edileceğini belirtirken, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Geçen salı günü koronavirüse yakalandığını duyuran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tedavisine doktorlarının tavsiyesi üzerine hastanede devam ediliyor. Yaklaşık iki gündür karantinada olan Başkan Aktaş, genel sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından video paylaşımı yaptı. "Durumum gayet iyi hamdolsun. Allah´ın izniyle daha da iyi olacak. Pek yakında görüşmek üzere..." başlığıyla paylaştığı videoda herkese teşekkür eden Alinur Aktaş, sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi:
"Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepizinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Malumunuz üzere salı günü Covid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle evimde dinlenmeye başlamıştım izole bir şekilde. Fakat doktorların tavsiyesi üzerine dünden itibaren tedavim hastanede devam ediyor. Genel sağlık urumum gayet iyi. Mesaj gönderen, telefon açan, sosyal medyadan geçmişi olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalarına Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Aramızdan ayrılan kardeşlerimizi tekrardan rahmetle anıyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim Allah'a hamdolsun. Selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum." DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-04-22 23:08:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Bursa'da ağlara takılan kuş kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da ağlara takılan kuş kurtarıldı
Balıkçı ağına takılan kuşu jandarma ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Balıkçı ağına takılan kuşu jandarma ekibi kurtardı
Yıldırım'dan kanser hastası çocuklara kutu kutu mutluluk Yıldırım'dan gönüllere dokunan proje
YEREL HABERLER Yıldırım'dan kanser hastası çocuklara kutu kutu ...
Kontrolden çıkan kamyonet otomobilleri kullanılmaz hale getirdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet otomobilleri kullanılmaz ...
Frutti Extra Bursaspor, Başantrenör Alimpijevic ile sözleşmesini 3 yıl uzattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Başantrenör Alimpijevic ile ...
İnegöl akıllı parklarla donatılıyor
YEREL HABERLER İnegöl akıllı parklarla donatılıyor
Tiyatrodan çocuklara özel bayram oyunu
YEREL HABERLER Tiyatrodan çocuklara özel bayram oyunu
Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde
Bursa Büyükşehir’de koltuk çocukların
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’de koltuk çocukların
Dusan Alimpijevic, 3 yıl daha Frutti Extra Bursaspor’da
YEREL HABERLER Dusan Alimpijevic, 3 yıl daha Frutti Extra ...
Yenişehir'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yenişehir'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
Orhanelili kadınlar ürettikleri yöresel ürünlerle ulusal pazara yelken açtı
YEREL HABERLER Orhanelili kadınlar ürettikleri yöresel ürünlerle ...
Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Kafeler Sokağı esnafının yüzü gülüyor
Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Aracıyla köpeği ezip kaçtı; o anlar kamerada
Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu Ucuz ve kaliteli su için saatlerce kuyrukta beklediler Ucuz su kuyruğu kilometrelerce uzadı
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu ...
Başkan Aydın: "Çocuklarımız için ne yapsak azdır"
YEREL HABERLER Başkan Aydın: "Çocuklarımız için ne yapsak azdır"
Bursa'da Cumhurbaşkanı kararıyla süreç hızlanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da Cumhurbaşkanı kararıyla süreç hızlanıyor
Bursaspor Başkan Adayı Ekrem Pamuk: “Listemiz hazır ama veremiyoruz”
YEREL HABERLER Bursaspor Başkan Adayı Ekrem Pamuk: “Listemiz hazır ...
Palet üreticileri iflasın eşiğinde Tomruk fiyatlarında son bir ayda meydana gelen yüzde 100’ün üzerindeki artış sektöre büyük darbe vurdu.
YEREL HABERLER Palet üreticileri iflasın eşiğinde Tomruk ...
Bursa’da 3 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti
YEREL HABERLER Bursa’da 3 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar ...
Karacabey’de 23 Nisan coşkusu bir başka
YEREL HABERLER Karacabey’de 23 Nisan coşkusu bir başka
Bursaspor’un kazancı 1 milyon TL’ye yaklaştı
YEREL HABERLER Bursaspor’un kazancı 1 milyon TL’ye yaklaştı
Osmangazi'de Ramazan sohbetleri Bursa İl Müftüsü İzani Turan: "Kul hakkına girmeyelim" "Ramazan-ı Şerifin her anı değerlendirilmelidir"
YEREL HABERLER Osmangazi'de Ramazan sohbetleri Bursa İl Müftüsü ...