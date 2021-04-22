Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 32. haftasında sahasında konuk edeceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas presile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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