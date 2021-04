Bursaspor’da Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz’e sezon sonuna kadar izin verildi

Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, sezonun kalan üç maçında görev vermeme kararı aldığı Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz’e izin verdi. Her iki futbolcu da bu akşam yapılan antrenmana katılmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeşilbeyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı ile genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz’e sezon sonuna kadar izin verildi. Teknik Direktör Mustafa Er’in kalan üç maçta görev vermeme kararı aldığı oyunculara bu durum bildirildi. Hem Özer Hurmacı hem de Ataberk Dadakdeniz, Bursaspor’un bu akşam yaptığı antrenmanda da yer almadı. Her iki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Pazar günü Istanbulspor’la karşılaşacak olan yeşilbeyazlı takımın ligde her hangi bir iddiası kalmadı.

