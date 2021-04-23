Büyükşehir yasaklarda yine sahada

23 Nisan'da 65 yaş üstü yasak var mı?

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Bakanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 232425 Nisan tarihlerinde de şerit genişletme çalışmaları ile sahada olacak.

Çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Gül Kavşağı İzmir istikameti kavşak alanında şerit genişletme çalışması yapılacak. Yine Orhaneli yolu Çamlıca Kavşağı Kazım Karabekir Cadde’de şerit genişletme çalışması gerçekleştirilecek.

Söz konusu noktaları kullanmak zorunda kalan sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir.

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