23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor

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1920 yılında Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pandemi ye rağmen evlerde coşkuyla kutlanıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen öğrenciler, evlerinde 23 Nisanı coşkuyla kutluyorlar.

Polis çocuğu 9 yaşındaki Damla Delibaş, ailesinin desteği ile evin her yerine bayrak asarak, Atatürk çocukları Marşını seslendirdi.

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