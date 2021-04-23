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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya’da 23 Nisan coşkusu

İHA

Mudanya’da 23 Nisan coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. Yılı, Mudanya’da coşkuyla kutlandı.
Mudanya’daki törenler, İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Bayram kutlamaları, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve belediye meclis üyelerinin Mudanya Bandosu eşliğindeki bayram yürüyüşüyle devam etti. Çocuklar bayrak, balon ve yaptıkları resimlerle pencere ve balkonlarını süslerken, Mudanya Belediyesi ise bayram için hazırladığı araçlarından çaldığı müzik ve marşlarla bu yıl da bayram coşkusunu evlere taşıdı. Tüm Mudanyalıların bayramını kutlayan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Bu yıl yan yana olmasak da ne mutlu bize, bayramımızı büyük bir coşkuyla, gururla karşıladık hep birlikte. Bu güzel tabloyu oluşturan kıymetli hemşehrilerim ve geleceğimizin teminatı yavrularımıza teşekkür ediyorum. Her biri Atatürk sevgisiyle büyüyen çocuklarımızla gurur duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Gazi Meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.
Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar; hayallerini resmederken, evlerine, balkonlarına ve Mudanya sokaklarına astıkları resimlerle Mudanya’yı hayalleriyle donattı.

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