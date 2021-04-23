23 Nisan coşkusu İnegöl’ü sarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23 Nisan coşkusu İnegöl’ü sarıyor

İHA

23 Nisan coşkusu İnegöl’ü sarıyor

İnegöl Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Çocuk Şenliği Otobüsüyle bayram coşkusunu şehrin cadde ve sokaklarına taşıyor. Üzerindeki maskotlar ve bayram şarkılarıyla İnegöl’ü gezen çocuk şenliği otobüsü, evlerinin cam ve balkonlarında 23 Nisan’ı kutlayan çocuklara bayram coşkusunu yaşatıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101’inci yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ile buruk şekilde kutlanıyor. 7’den 77’ye tüm vatandaşların buruk bir güne uyandığı 23 Nisan’da, İnegöl Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Çocuk Şenliği Otobüsü etkinliği ile bayram coşkusunu şehrin cadde ve sokaklarına taşıyor.
Çocuk Şenliği Otobüsü, bu sabah 10.00’da İnegöl Belediyesi önünden hareket etti. Transformeslardan Karagöz ve Hacivat’a, tavşan, fil ve panda karakterlerinden Garfield’e farklı çizgi film karakterlerinden oluşan maskotların yer aldığı otobüs, şehrin tüm caddelerinde coşkulu ve eğlenceli müziklerle gün boyu geziyor.
Çocuk Şenliği Otobüsünü İnegöl Belediyesi önünden Belediye Başkanı Alper Taban uğurladı. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Güzel bir ramazan gününde bugün ulusal bayramımız olan 23 Nisan bayramımızı icra edeceğiz. Ancak covid19 gölgesinde gerçekleşen ve çocuklarımızın da dışarı çıkamadığı bir günde kutluyoruz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını geçen yıl olduğu gibi. İnşallah biran önce üzerimizden kalkıp gitsin bu hastalık” dedi.
2 gün boyunca sürecek
Hava şartlarının müsaade etmesi durumunda 2 gün boyunca çocuk şenliği otobüsünün şehir turunun devam edeceğini ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü. Beraberinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben bu vesileyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. İnşallah bugün evlerinde 23 Nisan coşkusunu üzeri açık otobüsümüz ve üzerindeki karakterlerle taşımış olacağız. Müzik eşliğinde olabildiğince arkadaşlarımız havanın da müsaade etmesi durumunda 2 gün boyunca otobüs geçişine müsait olan sokak ve caddelerde dolaşarak çocuklarımızı eğlendirecek. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınları takip ederek hem tüm şehirdeki bu coşkuyu hem de aracın hangi konumda olduğunu görerek camlarından, balkonlarından eşlik edebilecekler. Şimdiden geçilemeyecek olan cadde ve sokaklardaki çocuklarımızdan ben özür diliyorum. Etkinlik yapmak istiyoruz, kısıtlama söz konusu. Tüm çocuklara erişmek istiyoruz, bunu da ancak canlı yayınlarla gerçekleştirebiliyoruz. Amacımız çocuklarımızı üzmek değil onlara neşe katabilmek.”
“Arkadaşlarımız 23 Nisan için farklı karakterler oluşturdular. Transformeslar var, beraberinde tavşan, fil, geleneksel oyuncularımız Hacivat ve Karagöz, panda karakterlerimiz var. Bu maskotlarla otobüsümüz üzerinden el sallayarak geçişlerini yapmış olacaklar. Ben yeniden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”
Açıklama sonrası otobüs müzikler ve gösterilerle hareket etti. Çocuk şenliği otobüsü ile şehir de adeta bayram coşkusuna uyandı. Tüm vatandaşlar evlerinin camlarına ve balkonlarına akın etti. 7’den 70’e herkesin ellerinde bayraklarla katıldığı 23 Nisan coşkusu, adeta tüm şehri sardı. Otobüsün gezisi sırasında camlarından sepetlerini sarkıtan çocuklara da maskotlar tarafından çikolata hediye edildi. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da gün boyu canlı yayınlarla Çocuk Şenliği Otobüsü etkinlikleri tüm vatandaşlara ulaşmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

23 Nisan Gemlik’te coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Gemlik’te coşkuyla kutlandı
Nilüfer’de 23 Nisan gururla kutlandı
YEREL HABERLER Nilüfer’de 23 Nisan gururla kutlandı
Osmangazi’de billboardlar çocukların resimleriyle donatıldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de billboardlar çocukların resimleriyle ...
Çocukların gözünden ‘Geleceğin Enerjisi’
YEREL HABERLER Çocukların gözünden ‘Geleceğin Enerjisi’
Bursaspor 8 maçtır İstanbulspor’a yenilmiyor
YEREL HABERLER Bursaspor 8 maçtır İstanbulspor’a yenilmiyor
Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Başkan Dündar, koltuğu çocuklara devretti
AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür, Akşener'e "geçmiş olsun" dileği AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: “Kılıçdaroğlu, herkese Millet İttifakı'nın olmadığını gösterdi” "Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz, Meral Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" "Bursa pandemi sürecinde 3,2 milyar lira destek aldı. Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılmasıyla bu rakam 4 milyarı bulacak" “Bursa için genel bütçeden aldığımız destek için herkese teşekkür ediyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ...
Bursa'da hafta sonuna dikkat
YEREL HABERLER Bursa'da hafta sonuna dikkat
Bursa'da balıkçıların ağına tarihi eser takıldı Balıkçıların ağına takılan sütun heyecana neden oldu
YEREL HABERLER Bursa'da balıkçıların ağına tarihi eser ...
Mudanya’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Mudanya’da 23 Nisan coşkusu
Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması
23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor
Mali'de şehitler adına su kuyusu açıldı
YEREL HABERLER Mali'de şehitler adına su kuyusu açıldı
Bursa'da türbeye çirkin saldırı İshakpaşa türbesinin duvarlarına yazı yazdılar
YEREL HABERLER Bursa'da türbeye çirkin saldırı İshakpaşa türbesinin ...
Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı
YEREL HABERLER Bacaya sıkışan martıyı site sakini kurtardı
(Özel) Marmara Denizi’nde can pazarı Denizde nefes kesen operasyonla 2 kişi batmakta olan tekneyle birlikte kurtarıldı
YEREL HABERLER (Özel) Marmara Denizi’nde can pazarı Denizde nefes ...
Ramazan'da bu gıdaları tüketenler açlık ve susuzluk hissetmiyor
YEREL HABERLER Ramazan'da bu gıdaları tüketenler açlık ve susuzluk ...
Başkan Aydın'dan hasta ailelere tam destek
YEREL HABERLER Başkan Aydın'dan hasta ailelere tam destek
Büyükşehir yasaklarda yine sahada
YEREL HABERLER Büyükşehir yasaklarda yine sahada
Evsiz kadına Büyükşehir sahip çıktı
YEREL HABERLER Evsiz kadına Büyükşehir sahip çıktı
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Korona virüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Koronavirüse yakalanan Başkan Aktaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan Başkan Aktaş'tan sağlık ...
Bursaspor’da Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz’e sezon sonuna kadar izin verildi
YEREL HABERLER Bursaspor’da Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz’e ...