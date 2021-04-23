Bursa'da motosikletli polis ekipleri 23 Nisan için şehir turu attı

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Bursa'da motosikletli polis ekipleri, 23 Nisan'a özel şehir turu attı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Motosikletli Trafik Polislerinin oluşturduğu kortej Bursa caddelerinde dolaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel polis ekipleri Türk bayraklarıyla şehir turu attı.

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