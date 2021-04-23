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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da motosikletli polis ekipleri 23 Nisan için şehir turu attı

İHA

Bursa'da motosikletli polis ekipleri 23 Nisan için şehir turu attı

Bursa'da motosikletli polis ekipleri, 23 Nisan'a özel şehir turu attı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri ve Motosikletli Trafik Polislerinin oluşturduğu kortej Bursa caddelerinde dolaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel polis ekipleri Türk bayraklarıyla şehir turu attı.

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