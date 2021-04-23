Bursa polisinden motosikletlerle '23 Nisan' turu

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Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı motosikletli polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle motosikletlerle şehir turu attı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ile trafik denetleme şube müdürlüklerine bağlı motosikletli polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel kortej hazırladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda toplanan polisler, motosikletleriyle önce Altıparmak ve Atatürk caddelerine geldi. Buradan Yıldırım ilçesine gelen ekipler, kentin en kalabalık mahallelerinden geçerek, balkon ve pencerelere çıkanları siren çalarak selamladı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren korteji, Çevik Kuvvet Müdürlüğü Atlı Birlik Büro Amirliği´nde son buldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN

2021-04-23 17:38:44



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