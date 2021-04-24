Bursaspor'un konuğu İstanbulspor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1'inci Lig´de Play-Off umutları sona eren Bursaspor, 32'nci hafta karşılaşmasında sahasında İstanbulspor´u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanacak olan mücadele, yarın saat 20.30´da başlayacak.
Bursa temsilcisi haftaya 43 puan ile 10'uncu sırada girerken; Play-Off hattında yer alan İstanbul ekibi ise 57 puan ile 5'inci basamakta bulunuyor.
Son 4 maçının 3´ünden mağlubiyet ile ayrılan Bursaspor, düşüşe geçmiş durumda. Özellikle deplasman fobisi süren Bursa ekibi, son 6 maçında aldığı 5 mağlubiyet ile hedeflerinden uzaklaştı. Buna karşın sahasındaki iyi görüntüsünü sürdüren Bursa temsilcisi, evindeki son 4 maçının 3´ünü kazanmasını bildi. Yeşil beyazlılarda teknik heyetin, bu mücadelede kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.
Son haftalarda yakaladığı ivme ile dikkati çeken İstanbulspor ise 3 maçlık galibiyet serisi ile Bursa´ya geliyor. Alınan olumsuz sonuçların ardından Fatih Tekke ile yollarını ayırarak, takımı teknik sorumlu Saffet Akbaş´a emanet eden İstanbul ekibi, yeni hocasıyla birlikte çıktığı 4 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Aynı zamanda son 3 maçında 8 gol kaydeden İstanbulspor, skorer bir görüntü çizdi.
İki ekibin bugüne kadar oynadığı 34 resmi karşılaşma ise dengeli bir rekabete sahne oldu. Bursaspor ile İstanbulspor, bu süreçte 11´er galibiyet aldı. Geride kalan 12 maçta ise taraflar, beraberliğe razı oldu. Ligin ilk yarısında İstanbul´da oynanan mücadelede de, ev sahibi 3-0 öne geçmesine karşın; son 20 dakika direnç gösteren Bursaspor, maçı 3-3´e getirmiş ve ekipler beraberlikle sahadan ayrılmışlardı. Bursa´da oynanan mücadelelerde de yine dengeli bir görüntü görüldü. Bursaspor´un ev sahipliğindeki 16 mücadelede yeşil beyazlılar, 6 kez sahadan galibiyet ile ayrıldı. İstanbulspor da 5 kez kazanırken, diğer 5 maçta da taraflar yenişemedi. Son olarak geçtiğimiz sezon Bursa´da oynanan lig maçında da taraflar, 1-1´lik eşitlikle sahadan ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-04-24 10:24:57
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