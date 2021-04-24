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Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı Dörtnala araçların arasından ilerleyen at, arkasındaki arabasını ise hiç umursamadı

İHA

Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı Dörtnala araçların arasından ilerleyen at, arkasındaki arabasını ise hiç umursamadı

Bursa’da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği bir birine kattı. Dört nala araçların arasından ilerleyen sürücüsüz at arabası, bir araçla sıkıştırılarak yakalandı.
İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğu Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasını da unutup dörtnala koşturmaya başladı. Otoyoldaki araçların arasından geçen at, önünü kesmek isteyenler olunca da patika yola girdi. Patika yolda devrilme tehlikesi atlatan at, daha sonra hızını alamayınca sol şeride geçti.
Sol şeritte otomobilleri ve kamyonetleri arkasına takan at, hiç kimseyi umursamadan koşturmaya devam etti. Sol şeritte sıkıştırılan at, kısa süre sonra sahibi tarafından teslim alındı.
Görüntüyü çekenlerin yaptıkları yorumlar ise gülüşmelere sebep oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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