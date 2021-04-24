Karamuti yeni kitaplarında Misi’den ilham aldı

Çocuk kitabı yazarı Nermin Ferhan Karamuti, yeni iki eserinin temellerini, konuk olduğu Nilüfer Belediyesi Misi Yazıevi’nde attı. Karamuti, kendisini çok etkileyen Misi’nin ve evlerinin hikâyesinde de yer alacağını söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı iki yazı evinden biri olan Misi Yazıevi, edebiyat dünyasının değerli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle konuklarını büyüleyen Misi’de yer alan Misi Yazıevi, bugüne kadar birçok akademisyen, yazar ve araştırmacıyı ağırlayarak, hem yeni çalışmalarına ilham kaynağı oldu hem de çalışmalarını tamamlamalarına aracı oldu. Misi Yazıevi, bu kez çocuk kitabı yazarı Nermin Ferhan Karamuti’yi ağırladı. İstanbul’dan gelerek yaklaşık 2 hafta boyunca Misi Yazıevi’nde kalan Karamuti, iki yeni eserin temelini burada attığını söyledi. Yeni başladığı çalışmasına Misi Yazıevi’nin ve Misi evlerinin şahitlik ettiğini belirten Nermin Ferhan Karamuti, hikâyelerinde Misi’nin de yer alacağını söyledi.

Aynı zamanda çocuk gelişimci, öğrenci koçu ve yazarlık eğitmeni olduğunu belirten Karamuti, bu tür yazı evlerinin çok değerli olduğunun altını çizdi. Şehirlerin kalabalığından uzaklaşıp, doğayla ve doğanın içinde yazmanın, ilhamı beklemenin çok besleyici olduğuna dikkat çeken Nermin Ferhan Karamuti, “Misi Yazıevi’nde olmaktan çok mutluyum. Bu, çok değerli bir hizmet. Yurt dışında var ancak Türkiye’de Nilüfer Belediyesi bunun öncülüğünü yaptı. Benim için çok besleyici oldu. Doğayla iç içe olmak insanın bilincini de bir şekilde temizliyor. Hayal gücünü daha farklı noktaya getiriyor” şeklinde konuştu.

Misi Yazıevi’ne tekrar gelmek istediğini ifade eden Karamuti, “Burada başladığım çalışmalar, bu yıl ya da önümüzdeki yıl yayınevleri aracılığıyla okurlarla buluşacak. Burası, tekrar tekrar gelmek isteyeceğim, kendimi evimde gibi hissettiğim bir yer. Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını çok uzun zamandır beğenerek ve takdir ederek takip ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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