Nilüferli çocuklar Turgay Başkan’la buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla çevrimiçi buluştu. Keyifli geçen buluşmada çocuklar, Başkan Turgay Erdem’le Nilüfer’e dair hayallerini, umutlarını, düşüncelerini paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da koronavirüs pandemisi nedeniyle meydanlarda kalabalıklarla kutlanamadı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de alanlarda bir araya gelemediği çocuklarla çevrimiçi ortamda buluşarak onların bayram heyecanına ortak oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in çocuklarla buluşmasında sözü önce Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türkmen aldı ve katılımcılara Çocuk Meclisi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkmen, Çocuk Meclisi’nde, kent içinde yaşayan bütün çocukların özgürce düşüncelerini ifade edebildiğini anlatarak isteyenleri meclisin etkinliklerine katılmaya davet etti.

Başkan Erdem de, bu özel günde sanal ortamda da olsa çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Ne öğrenmek isterseniz bana sorun, fikirlerinizi söyleyin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı bütün çocuklara armağan etti. Dolayısıyla bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizinle birlikte yol yürümek bizim en büyük görevimiz” dedi ve daha sonra çocuklara söz verdi.

Çocukların bir çoğunun ortak isteği, boş alanların yeşil alan haline getirilmesi, çevrede daha fazla ağaç olması, mahallelerine spor alanı ve kütüphane kazandırılması, bisiklet yollarının artırılması, sokak hayvanları için daha fazla çalışma yapılması, sokaklara daha fazla üstü kapalı mama kabı konulması gibi istekler oldu. Bazı çocuklar macera parkı, buz pisti gibi isteklerini dile getirirken bazı çocuklar da okullarının yenilenmesi ve okulların açılması beklentilerini ifade etti.

Çocukların sorularını samimiyetle cevaplayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de öncelikle yeşil alanların artırılması için çaba gösterdiklerini belirtti. Erdem “Yeşil alanların artırılması için biz ciddi bir çalışma içindeyiz. Ama sizin gördüğünüz her boş alan belediye mülkiyetinde olmadığı için her boş alana biz bir şeyler yapamıyoruz. Nilüfer’de 313 parkımız var biz bu parkları her yıl çoğaltma hedefiyle çalışıyoruz. Yeşil alanların artması için biz daha önce okullarla ortak fidan dikme etkinlikleri de yapıyorduk ama pandemi nedeniyle bunu bu yıl yapamıyoruz. Ama umarım yakın zamanda yine sizinle fidanları toprakla buluştururuz” dedi.

23 Nisan Mahallesi’ne kütüphane isteğine cevap veren Başkan Erdem, öncelikle mahalleye bir okul kazandırmak için çalıştıklarını belirterek “23 Nisan Mahallemizde okul bile yok. Önce oraya okul kazandırmak için çalışma yaptık ve bu okulu bir hayırsever desteğiyle yakın zamanda mahallemize kazandıracağız, ardından da mahallemizde kütüphanemiz de olacak” diye yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nilüfer’in Gümüştepe Mahallesi’de de bir adrenalin parkı yapmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Erdem, “Ayrıca her mahalleye spor alanı kazandırmak gibi bir hedefimiz var. Bunu da büyük oranda başardık” dedi. Sokak hayvanları için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Erdem, çocukların üstü kapalı mama kabı talebi üzerine de daha fazla alana üstü kapalı mama kabı bırakılacağı sözünü de verdi.

Çocukların okulların açılması yönündeki isteklerini de cevaplandıran Başkan Erdem, “Okullarla ilgili kararı Milli Eğitim Bakanlığı veriyor. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi şartları sizleri korumak adına eğitimin bir süre çevrimiçi olarak yapılmasını gerektirdi. Dilerim kısa zamanda pandemi biter ve sizler de okullarınıza kavuşursunuz, biz de sizin o cıvıl cıvıl seslerinizi duyarız” diye konuştu.

Mimar olmak isteyen bir çocuk da mesleği mimarlık olan Başkan Erdem’e “Mimarlık nasıl bir meslek” diye sorunca Başkan Erdem de mesleğini severek yaptığını belirtti. Erdem “Mimarlık mesleğini istemen beni mutlu etti. Daha sonra beni ziyaret edersen mesleğimle ilgili daha fazla bilgiyi seninle paylaşabilirim” dedi.

