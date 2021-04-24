TFF 1. Lig’in 32. haftasında Bursaspor yarın akşam İstanbulspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 20.30.

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Bursaspor sahasında İstanbulspor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi Ankara bölgesi hakemi Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi yapacak. Dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı olacak. Geçtiğimiz hafta aldığı Samsunspor mağlubiyeti ile matematiksel olarak PlayOff’lara katılma şansını da yitiren Bursaspor, formalite maçına çıkacak. Puan durumunda 5. sırada bulunan İstanbulspor ise doğrudan Süper Lig’e katılma şansını sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maç 33 sona ermişti.

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