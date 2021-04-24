TFF 1. Lig’in 32. haftasında yarın akşam oynanacak olan Bursasporİstanbulspor maçını Ankara bölgesi hakemi Serkan Tokat yönetecek.
TFF 1. Lig’in 32. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda yarın akşam saat 20.30’da oynanacak olan Bursasporİstanbulspor maçını Ankara bölgesi hakemi Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi yapacak. Dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı olacak.
Tecrübeli hakem yönetiminde bugüne kadar 4 maça çıkan Bursaspor bu mücadelelerde; 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İstanbulspor ise Serkan Tokat yönetiminde 3 maça çıkıp, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.