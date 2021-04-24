Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da ellerindeki tarihi eser niteliğindeki 11 obje ve 52 sikkeyi 50 bin dolar karşılığında satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.Ş. ile R.B.´nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekiplerin takibe aldığı 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satacağı belirlendi. Eserleri 16 ACT 374 plakalı otomobille anlaştıkları kişiye götürmek için yola çıkan şüpheliler, Gürsu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durduruldu. Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ile İpekyolu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de yardımıyla araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğindeki 11 obje ile 52 sikkeye el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, eserleri 50 bin dolar karşılığında satacaklarını itiraf etti. Ele geçirilen tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-04-24 13:37:34



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