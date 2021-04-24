Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı

DHA

Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde avizenin ampulünü ıslak bezle silerken akıma kapılan Emine D. (55), yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi, Öz Değirmen Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Evinde temizlik yapan Emine D., tavandaki avizenin ampullerini ıslak bezle silmeye başladı. Bu sırada Emine D. akıma kapıldı. Sandalyenin üzerinden düşen Emine D. yaralandı.
Emine D., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-04-24 13:45:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli ...
Yıldırım'da yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da yollar yenileniyor
Sümbüllü Bahçe Konağı yenileniyor
YEREL HABERLER Sümbüllü Bahçe Konağı yenileniyor
Bursaspor-İstanbulspor maçını hakem Serkan Tokat yönetecek
YEREL HABERLER Bursaspor-İstanbulspor maçını hakem Serkan Tokat ...
Bursaspor sahasında İstanbulspor’u konuk edecek
YEREL HABERLER Bursaspor sahasında İstanbulspor’u konuk edecek
Bitkisel hayata girip hafızası silinen kızına, her şeyi yeniden öğretti
YEREL HABERLER Bitkisel hayata girip hafızası silinen kızına, her ...
Bursaspor’da İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik
YEREL HABERLER Bursaspor’da İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik
Korona virüs bunalımına girip canına kıydı
YEREL HABERLER Korona virüs bunalımına girip canına kıydı
Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi 50 bin dolara satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele ...
Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar
YEREL HABERLER Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 ...
Nilüferli çocuklar Turgay Başkan’la buluştu
YEREL HABERLER Nilüferli çocuklar Turgay Başkan’la buluştu
Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
Başkan Aydın'dan görev noktalarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Aydın'dan görev noktalarına ziyaret
Bursa TB Başkanı Matlı'dan ülkelere iş birliği çağrısı
YEREL HABERLER Bursa TB Başkanı Matlı'dan ülkelere iş birliği ...
Karamuti yeni kitaplarında Misi’den ilham aldı
YEREL HABERLER Karamuti yeni kitaplarında Misi’den ilham aldı
Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale ...
(Özel) Mermercilerden köylüye ölüm havuzu kaldı
YEREL HABERLER (Özel) Mermercilerden köylüye ölüm havuzu kaldı
Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı Dörtnala araçların arasından ilerleyen at, arkasındaki arabasını ise hiç umursamadı
YEREL HABERLER Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine ...
Yaşamaz dedikleri umut, hayata tutundu Daha 2 günlükken kalp ameliyatı oldu
YEREL HABERLER Yaşamaz dedikleri umut, hayata tutundu Daha 2 ...
Bursaspor'un konuğu İstanbulspor
YEREL HABERLER Bursaspor'un konuğu İstanbulspor
Çocuk istemeyen eş, kusurlu sayıldı Çok konuşulacak emsal karar: Çocuk istemeyen eş, tazminat ödeyecek Çocuk tartışmalarına son noktayı Yargıtay koydu
YEREL HABERLER Çocuk istemeyen eş, kusurlu sayıldı Çok konuşulacak ...
Bursa'ya devasa Sosyal Yaşam Merkezi Yıldırım Belediyesi, Eski Fakülte Hastanesi'nin bulunduğu alanda 30 bin metrekarelik Duaçınarı Sosyal Yaşam Merkezi inşa edecek Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Bursa'nın en kapsamlı sosyal yaşam merkezlerinden birisini inşa edeceğiz" "Bu noktada park et, devam et uygulaması için 1000 araçlık otopark da inşa edilecek"
YEREL HABERLER Bursa'ya devasa Sosyal Yaşam Merkezi Yıldırım ...
Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı
İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada
YEREL HABERLER İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada