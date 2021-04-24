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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti

İHA

Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti

Türkiye’nin önemli basketbolcularından Frutti Extra Bursaspor’un oyuncusu Ender Arslan gözyaşları içerisinde parkeye veda etti.
Türkiye A Milli Takım formasını 323 kez terleten, Türkiye Basketbol Ligi’nde 21 yılda 450 maça çıkan, bu maçlarda toplam 3000’in üstünde sayı, 1200’den fazla asist, 500’den fazla ribaund barajını aşan Frutti Extra Bursaspor’un oyuncusu Ender Arslan parkeye veda etti. Tofaş Spor Salonunda oynana OGM Ormanspor maçından önce düzenlenen törende Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı. Farklı kulüplerde 6 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı kupası kazanarak elde edilmesi güç başarılara sahip olan Arslan, Milli Takımlar düzeyinde ise Dünya İkinciliği’ne kadar yükselmesinin yanı sıra Euroleague’de 218 maça çıkıp 1250’den fazla sayı atmayı başardı.
Bugüne kadar bir çok başarıya imza atan Arslan için hazırlanan video tribündeki ailesini de duygulandırdı. Maç öncesi duygularını aktaran Arslan, “Tabi duygularım çok karışık. Son maçıma çıkıyorum. Uzun yıllar hep aynı güzel bir kariyerle oyunuma son veriyorum. Son maçım, sıradan bir maç olarak görüyorum. Son maçımdan keyif almak istiyorum. İlk planım ailemle güzel bir tatil yapmak, daha sonra antrenörlük planlarım var” dedi.
Bütün bu istatistikler Ender Arslan’ın kariyerinin öne çıkan başarılar arsında yer alırken, 2019 yılından beri Frutti Extra Bursaspor’da gösterdiği başarılı performansını 38 yaşında basketbolu noktaladı.
Frutti Extra Bursaspor tarafından kendisine, plaket, imzalı forma ve çivi sanatından kendinin fotoğrafı hediye edildi. Kendisine bugüne kadar yaptıkları için 1250’den fazla teşekkür, bundan sonrasında yapacakları için 3000’den fazla başarı dileyen Frutti Extra Bursaspor, parkenin bir daha böyle arslanı ender göreceğini açıkladı.
38 yaşındaki Ender Arslan Bursaspor'dan önce Anadolu Efes, Galatasaray, Darüşşafaka ve Türk Telekom gibi takımların formasını giymişti.

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