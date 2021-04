Koyunlar yaza hazırlanıyor...Üreticiler yapağı fiyatlarına isyan etti Koyun kırkımına başlayan üreticiler yapağı fiyatlarına tepkili

Bursa’nın Karacabey ilçesinde küçükbaş hayvan üreticileri hayvanlarının kırkılmasına başlarken, yapağının çok ucuza alınmasına tepki gösterdi.

Küçükbaş hayvanlar hızla yaza hazırlanıyor. Koyunlardan bol verim almak amacıyla gerçekleştirilen kırkım işlemi Karacabey’de başladı.

Kırkılan hayvanlar, fazlalık yapan yünlerin alınması sayesinde daha da gelişiyor. Havaların ısınması ile birlikte koyunları kırktıklarını ve bu sayede hayvanın üzerindeki ağırlığı alarak sıcak havada rahatlatmaya çalıştıklarını belirten küçükbaş hayvan üreticisi Serkan Evren, “Rahat otlayan bir hayvan daha fazla süt verir. Koyunlar genelde makaslarla kırkılıyordu, ancak şimdi bu iş profosyonelce yapılıyor. Kısa sürede de hayvana eziyet vermeden kolayca yapıyorlar” dedi.

Kırkım sonrasında çıkan yapağıların ederinin çok altında alınmasına tepki gösteren küçükbaş hayvan üreticisi ve Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Evren, “Bizim en büyük yaramız yapağı konusu. Hayvanlarımızın tanesini 10 liraya kırktırıyoruz. Yapağının alım fiyatı 4 sene önce 5 liraydı. Şimdi ise 2 liranın bile altında. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Kırkım fiyatları, yem fiyatları, gübre fiyatları her yıl çıkarken yapağı fiyatları ise tam aksine her sene düşüyor. Merinos Fabrikası'nın kapanmasıyla birlikte Uşak’ta bulunan 3 tane fabrikanın eline kaldık. Biz bu ucuz paralara yapağı vermemiz üreticiler olarak zorumuza gidiyor. Yılda bir sefer kırkım yapıyoruz. Hayvan başına 3 kilo kadar yapağı düşüyor. Biz yapağıyı alan kişilere teklifte bulunduk fakat onlar bize "2 liranın üstünde bu yapağıyı alamayız" diyorlar. Yapağının en az 67 lira olması gerekiyor. Ben buradan bütün meslektaşlarıma sesleniyorum. Ben bu paralara yapağımı vermeyeceğim. Gerekirse ben bu yapağıları atacağım ya da gömeceğim. Yine de bu paralara vermeyeceğim. Bu fiyatlara vermektense devletimiz bir işletme açsın, biz askeriyemize yapağıyı bedavaya verelim. Askerlerimize bere, çorap ve ihtiyaç duydukları malzemeler yapılsın” ifadelerini kullandı.



Üreticiler fabrika yetkilileriyle toplantı yaptı

Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yıldırım Oran, koyun yapağı fiyatlarının düşük olması ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, dernek üyeleri ve Uşak’tan yapağı firması sahibi Ömer Özden’in iştirâkiyle yapılan toplantıda, yapağı fiyatlarının kırkım fiyatlarını bile karşılamadığı dile getirildi. Çiftçinin bir koyunu kırktırma ücretinin 10 TL civarında olduğu, yapağının kilo fiyatının ise 2 TL’lerde kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bursa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yıldırım Oran, yetkililerin bu duruma el atması gerektiğinin altını çizdi. 1980’lerde 1 gram altın parasına yapağıların satıldığını söyleyen Yıldırım Oran, “Şu anda kırkım parasını karşılamıyor. Biz buradan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve yetkilere de sesleniyoruz. Bu meselenin bakanlığa taşınmasını istiyoruz” dedi.

Firma yetkilisi ve Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Ömer Özden de piyasa fiyatlarının sürekli değiştiğini, çiftçinin acele hareket etmemesi gerektiğini belirtti. Bugün fiyatların bu rakamlarda olduğunu, yarın ise değişebileceğini belirten Özden, çiftçinin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Karacabey’de küçükbaş hayvan üreticiliği yapan İsmail Ün, “1985’den 1990’lara kadar Bursa’daki Merinos fabrikasına yapağıları teslim ettik. O yıllarda fiyatlar değerinde gidiyordu. Bugün yapağı kırkım ücretinin dörtte birine tekabül etmiyor. Şu an 8 lira kırkım ücreti istenirken, yapağının kilogram fiyatı 1,5 ile 2 lira arasında değişiyor. Birinci sınıf kaliteli yünden söz ediyorum. Bu durum bizi üretimden soğutuyor. Biz yetkililerden bu meseleye bir çare bulmalarını istiyoruz” diye konuştu.

