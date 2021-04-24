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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor: 104-89

DHA

Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor: 104-89


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal, Sinem Tetik
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Birkan Batuk 17, Lamar Anthony Peters 10, Marial Shayok 9, Oğuz Savaş 24, Stefan Bircevic 4, Xavier Munford 14, Ender Arslan 13, Metin Türen 8, Tevfik Akdamar 4, Mithat Can Özalp 1, Can Maxim Mutaf
OGM ORMANSPOR: Terrell Holloway 8, Elmedin Kikanovic 20, Kadir Bayram 4, Cevher Özer 15, Charlon Romano Kloof 17, Jamelle William Hagins 14, Efe Ergi Tırpancı 5, Mert Alemdar 3, Erol Can Çinko 3, Mehmet Yakar, Sinan Mertcan Gerhardt
1'İNCİ PERİYOT: 24-24
İLK YARI: 56-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-70
ING Basketbol Süper Ligi´nde normal sezonun son maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor´u 104-89 yenerek, sezonu galibiyet ile noktaladı.Frutti Extra Bursaspor böylelikle sezonu 13 galibiyet, 17 mağlubiyet ile tamamladı. OGM Ormanspor ise ligi 6 galibiyet, 22 mağlubiyet ile son sırada bitirdi. Bursa ekibinde aktif basketbol kariyerini noktalayan Ender Arslan ise 13 sayı ile oynadı.
Oldukça skorer geçen mücadelenin ilk periyodunda her iki ekipten de karşılıklı sayılar gelirken, 5'inci dakika konuk ekibin 12-11´lik üstünlüğü ile geçildi. Oğuz, Peters ve Metin´in turnike basketleri sonrası skoru Bursa temsilcisi skoru 22-17´ye çekti. Ancak bu bölümde Cevher ile direnç gösteren Ankara temsilcisi, deneyimli oyuncusunun son saniye üçlüğü ile skora denge getirdi ve ilk periyot 24-24´lük eşitlikle sona erdi.
İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan Bursa ekibi, Oğuz ile pota altından etkili olurken Metin´in skorer oyunuyla da farkı açmaya başladı. Özellikle savunmada sert bir görüntü çizerek rakibine bu bölümde kolay atış şansı tanımayan Bursa temsilcisi, Peters´ın serbest atış isabetleri sonrası 16'ncı dakikada farkı 16´ya çıkardı: 44-28. Kalan dakikalarda da rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi, soyunma odasına da 56-40 önde gitti.
Dönüşte mücadele düzeyini artıran Ankara temsilcisi, farkı da azaltmaya başladı. Holloway ve Kloos´un basketleri sonrası fark 25. dakika geride kalırken 2´ye kadar indi: 60-58. Ancak Munford ve Ender´in dış atış isabetleriyle yeniden oyun ritmini ele geçiren Bursa ekibi, farkı kısa sürede bir kez daha çift hanelere taşıdı. OGM Ormanspor´un yine direnci göstermesiyle son periyoda 75-70´lik ev sahibinin üstünlüğü ile girildi.
Mücadelenin son periyodunda oyun hakimiyetini elinde tutan Bursa temsilcisi, Birkan´ın dış atış isabetleriyle birlikte rahatladı. Ender´in 37'nci dakika geride kalırken, dış atış isabetiyle birlikte 100 barajını geçen Bursa ekibi, kalan dakikalarda da mücadeleci görüntüsünü sürdürdü ve parkeden de 104-89´lık galibiyetle ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-04-24 18:37:13

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