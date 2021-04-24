Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor yarın akşam karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF 1. Lig’in 32. haftasında yarın akşam saat 20.30’da sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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