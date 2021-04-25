Bursa’da ramazan davulcusundan mahalleliye resital

Bursa’nın Kestel ilçesinde ramazan ayında mahallede çaldığı davul eşliğinde ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un şarkılarını seslendiren Ramazan davulcusu Mehmet Coşkun’u mahalle sakinleri heyecanla bekliyor. Mahalle sakinleri evlerinin balkonuna çıkıp dinledikleri Coşkun’a alkışlayarak destek oluyorlar.

İlçede, ramazan ayında davulla sahura kaldırma geleneğini yaşatılırken, sokak arasında davul çalıp sanatçı Bülent Ersoy’a ait şarkıları seslendiren genç, herkesin beğenisini topladı. Mahalledeki vatandaşlar davulcunun yollarını balkonlara çıkarak bekliyor.

Kendine özgü bir tarzıyla adeta mini bir Bülent Ersoy konseri veren davulcuyu her gece dinlemek isteyen vatandaşlar, saat 24.00'ten itibaren balkonlara çıkarak gelmesini bekliyor.

Söylediği şarkıları ilgiyle dinleyen mahalle sakinleri Coşkun’un davul eşliğindeki sokak resitalini kayda alıyorlar.

Küçük yaşlarda davul çalmaya başladığını söyleyen Mehmet Coşkun, "6 yaşında ağabeylerimi izlerken onları dinleyerek öğrendim davul çalmayı. 9 yaşımda mani söylemeye başladım ve halen devam ediyorum. Korona virüs insanları eve kapattığı için biz de böyle bir şey yapıp insanları eğlendirmek istedik. Bizden istek parça isteyenler de oluyor onları da kırmayıp seslendirmeye çalışıyoruz. İnsanların tepkisi çok güzel oldu başka mahalleler kendi sokaklarında çalmam için istekte bulunuyor, bu da beni mutlu ediyor. Geçen sene devlet destekli olduğu için bahşiş toplamadık. Bahşişler camlardan ve balkonlardan atılarak toplanacak. Biz de bu sene bahşişleri temassız toplayacağız” dedi.

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