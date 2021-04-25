Yörük Türkmen camiasından Bıden’e sert tepki: “Tarihi gerçekleri saptıramazsın, açıklaman hükümsüzdür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yörük Türkmen camiasından Bıden’e sert tepki: “Tarihi gerçekleri saptıramazsın, açıklaman hükümsüzdür”

İHA

Yörük Türkmen camiasından Bıden’e sert tepki: “Tarihi gerçekleri saptıramazsın, açıklaman hükümsüzdür”

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bıden’ın açıklamasına sert tepki gösteren Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, “Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, hukuki ve vicdani dayanağı olmayan bu vahim açıklama tamamen hükümsüzdür” açıklamasında bulundu.
Yörük ve Türkmen dernekleri ile federasyonunun oluşturduğu Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği adına açıklama yapan Birlik Başkanı irfan Tatlıoğlu, 1915’te Ermeni çetelerinin Türklere karşı giriştiği katliamlar neticesinde devletin uygulamak zorunda kaldığı tehcir sırasında meydana gelen olayların soykırım olarak nitelendirilmesinin her şeyden evvel tarihi çarpıtmak olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Tatlıoğlu, ”Osmanlı Devleti büyük bir devletti, topraklarında her dine ve her ırka mensup vatandaşları da vardı. Osmanlı, topraklarında yaşayan hiçbir vatandaşını dışlamadığı gibi zulüm altında da bırakmamıştır. Yoksa 700 yıl üç kıtada hüküm sürebilir miydi? Ne zaman ki Misakı Milli sınırlarına çekilmek zorunda kaldı, işte o zaman bıraktığı toprakları kan ve gözyaşı aldı. Kaldı ki tarihin gerçeklerinde Ermenilerin başka ülkenin topraklarına tehciri değil, Osmanlı topraklarında bir bölgeden başka bölgeye tehciri söz konusudur ”dedi.
Tatlıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sözde soykırımdan bahsedenlerin o dönemde asıl Ermeni çetelerinin kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yaptığı katliamları görmezden gelmeleri tam anlamıyla akıl tutulmasıdır ve vicdanla bağdaşmamaktadır. Bize bu iddiaları atanlar önce geçmişte ve günümüzde kendi insanlık suçu soykırımlarına baksınlar. 200 yıl önce Amerika kıtasına yerleşirken o topraklardaki Kızılderilileri nasıl hunharca yok ettiklerine, Afrika’daki zencileri zincire vurup nasıl ülkelerine ve Avrupa’ya köle olarak sattıklarına, 3. dünya ülkelerine demokrasi götürme vaadiyle nasıl Afrika ve Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiklerine bir baksınlar. Bıden’ın Ermeni diasporasına şirin gözükmek amacıyla yaptığı açıklamayı şiddetle kınıyoruz ve medeniyetimiz, inancımız ve tarihte kurduğumuz hiçbir devletimiz soykırım iddialarıyla ilişkilendirilemez. Bizim tarihimiz şanlı bir geçmişe sahiptir. Talihsiz açıklamanın hukuki dayanağı yoktur ve tarafımızca hükümsüzdür.”

"Devletimizin ve milletimizin yanındayız"
Tatlıoğlu, “Eğer ki ABD başkanının tarihi utanç vesilesi olan sözde soykırımı açıklamasını 3 ay önce Ermenistan’ın işgalci saldırılarında Türkiye’nin desteğiyle kardeş Azerbaycan’ın kazandığı askeri zaferin bir neticesi olarak siyaseten diplomatik bir karşı saldırısı olarak algılarsak misliyle karşılık verdiğimiz de görülmektedir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün sabahtan itibaren ABD’nin desteklediği Kuzey Irak’taki bölücü terör örgütlerine karşı yaptığı operasyon tesadüf sayılamaz. Bilinmeli ki biz Yörük ve Türkmen camiasının her bir ferdi dün olduğu gibi bu gün de devletimizin, milletimizin tam yanındayız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi harekatında askerlerimizin duacısıyız. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
YEREL HABERLER Bursa’da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
YEREL HABERLER Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile ...
(ÖZEL) Ender Arslan: İşimi ciddiyetle, en doğru şekilde yapmaya çalıştım
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ender Arslan: İşimi ciddiyetle, en doğru ...
Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen ...
Kısıtlamada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 6 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 6 bin TL ...
Bursa'da işyerine molotoflu saldırı Molotoflu saldırı iddiası polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Bursa'da işyerine molotoflu saldırı Molotoflu saldırı ...
Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu, 3 bin 150 TL cezadan kurtulamadı İzin belgesiz sokağa çıktı, babasını arayıp gazetecileri şikayet etti
YEREL HABERLER Gencin 'turistim' yalanını polis bozdu, 3 bin 150 TL ...
Polis anonsuna bile dikkate almadılar Bursa'da kısıtlamada sahilde yürüyüş yapan vatandaşların polisin evlerinize girin anonslarını umursamaz tavırları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Polis anonsuna bile dikkate almadılar Bursa'da ...
Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle kaçtı Kısıtlamaya rağmen köy meydanında toplanıp sohbet eden köyün erkekleri jandarma minibüsünü görünce böyle kaçtı
YEREL HABERLER Muhabbetçi dayılar jandarmadan böyle ...
Bursa'da hareketli gece
YEREL HABERLER Bursa'da hareketli gece
O kelimeyi kullanan şimdi yandı "Salak" sözüne verilen beraat kararı bozuldu
YEREL HABERLER O kelimeyi kullanan şimdi yandı "Salak" sözüne ...
Köyün kadınları ekmek satarak 1,5 milyon liralık cami için katkıda bulundu
YEREL HABERLER Köyün kadınları ekmek satarak 1,5 milyon liralık cami ...
"Turistim, çifte vatandaşım" dedi, belge gösteremeyince ceza yedi
YEREL HABERLER "Turistim, çifte vatandaşım" dedi, belge ...
Bursa-Ankara karayolunda hurda yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa-Ankara karayolunda hurda yüklü tır devrildi: 1 ...
Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları ...
Bursaspor taraftar grubundan Başkan Erkan Kamat’a sert mesaj
YEREL HABERLER Bursaspor taraftar grubundan Başkan Erkan Kamat’a ...
Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor: 104-89
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor: 104-89
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı (EK ...
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
YEREL HABERLER Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
Koyunlar yaza hazırlanıyor...Üreticiler yapağı fiyatlarına isyan etti Koyun kırkımına başlayan üreticiler yapağı fiyatlarına tepkili
YEREL HABERLER Koyunlar yaza hazırlanıyor...Üreticiler yapağı ...
Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti
YEREL HABERLER Ender Arslan, parkeye gözyaşları içinde veda etti
İnegöl'de yeni kitaphane hizmete giriyor
YEREL HABERLER İnegöl'de yeni kitaphane hizmete giriyor
Yıldırım'da yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da yeni yollar açılıyor
Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı
YEREL HABERLER Avizeyi silerken elektrik akımına kapıldı