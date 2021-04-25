Yollar genişliyor, trafik rahatlıyor

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şerit genişletme çalışmalarıyla trafiğe nefes aldırıyor.

Bursa’nın ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yol genişletme, yeni yollar, köprü ve kavşaklar ile raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürdü. Geçtiğimiz yıl uygulanan sokağa çıkma yasaklarında 80 bin ton sıcak asfalt kaplama ile özelikle ana arterlerde önemli bir sağlıklaştırma çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, bu yıl da hafta sonu yasaklarında sahadaki mesaisini hız kesmeden sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan kazı dolgu, asfalt kaplama, asfalt yama, bordur, trafik çizgi, sinyalsizasyon ve levhalama çalışmaları bu hafta sonu yasaklarında da devam etti. Çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Çamlıca Kavşağı Kazım Karabekir Caddesi'nde yol genişletme çalışması yapılırken, İzmir Yolu Gül Kavşağı İzmir istikameti yönünde şerit genişletme çalışmasına devam ediliyor. Şehit genişletme çalışmalarıyla trafik akışının daha da hızlanması amaçlanırken, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı Botanikpark Kavşağı'nda bordur ve tretuvar çalışmaları hızla devam ediyor.

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