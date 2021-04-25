Ağacın üstünde Keloğlan heykeli ilgi çekti

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Bursa'da belediye tarafından yaptırılan Keloğlan heykeli ağacın üstüne konuldu.

Gemlik Belediyesi tarafından Tankut Öktem heykel atölyesinde yaptırılan Keloğlan heykeli, ilçedeki otobüs duraklarının bulunduğu alandaki kısmen kurumuş çınar ağacının üstüne yerleştirildi. Ağacın üstüne konulan Keloğlan heykeli ilçedeki vatandaşların büyük ilgisini çekti.

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