Bursa'da, eski askeri lojmanların önünde 'kırmızı valiz' alarmı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, daha önce askeri lojman olarak kullanılan binanın önündeki derede bulunan şüpheli kırmızı valiz, polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Bomba İmha ve İnceleme ekipleri tarafından müdahale edilen valizin içi boş çıktı.

Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi, Stadyum Caddesi´nde bulunan eski askeri lojmanların önündeki Cilimboz Deresi´nde akşam saatlerinde kırmızı bir valiz gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, araç trafiğini durdurdu. Polis, valizin bulunduğu dere yatağına inemeyince bu sefer de itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilen valiz itfaiye kancası yardımıyla dereden çıkartılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-04-25 18:37:45



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