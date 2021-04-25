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TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 2

İHA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 2

TFF 1. Lig 32. haftasında Bursaspor sahasında İstanbulspor’u ağırladı. Konuk ekip sahadan 21 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar
3. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Burak Kapacak, kafa vuruşu ile kaleyi yokladı. Ancak top üstten auta çıktı.
16. dakikada Abazaj’ın sağ kanattan yaptığı ortaya tekte vuran Mirkan Aydın, topu ağlara gönderdi. 01
24. dakikada Ethemi hızını kullanarak ceza sahası içine girdi. Sert bir şut çıkarttı ancak Bursaspor defansı topu engelledi.
31. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine iyi sokulan Abazaj, yerden sert bir vuruş çıkarttı. Kaleci Canberk Yurdakul topu iki hamle de kontrol etti.
34. dakikada Aykut Akgün’ün ortasına iyi yükselen Eren Güler, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 11
38. dakikada Emirhan Aydoğan’ın hatasıyla topu tehlikeli bölgede kapan Mirkan Aydın, topu bekletmeden Abazaj’a çıkarttı. Ceza sahası içinde topla buluşan Abazaj da plase vuruşla golü buldu. 12
45+1. dakikada Berat Altındiş’in ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin üsttünden az farka auta çıktı.
67. dakikada Levent Ayçiçek’in köşe vuruşunda İbrahim Yılmaz’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
73. dakikada İstanbulspor’un geliştirdiği kontrata atakta İbrahim, ceza sahası dışından pas vermek yerine şutu denedi. Top Farklı şekilde kalenin üstünden auta gitti.
75. dakikada Onur Atasayar’ın kafa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eren Güler, yerden çektiği şutla kaleyi yokladı. Ancak top kalecinin üstüne gitti.
90. dakikada kaleci Canberk’in ileride olduğunu gören İbrahim Yılmaz, uzak mesafeden vuruş yaptı. Canberk pozisyonu iyi takip etti ve topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Ali Akkor xx, Cemal Alpay xxx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Onur Atasayar xxx, Taha Altıkardeş xxx, Emirhan Aydoğan x, Burak Kapacak xx, Furkan Emre Ünver xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 78 x), Hasan Basri Ünal x (Eren Güler dk. 25 xxx), Aykut Akgün xxx, Burak Altıparmak xxx (Ramazan Keskin dk. 63 xx), Kerem Şen xx (Kadir Yiğit dk. 78 x), Berat Altındiş xx (Çağatay Yılmaz dk.63 xx)
Yedekler: Ertuğrul Kurtuluş, Vefa Temel, Hamza Arıkan, Hasan Basri Karaca
Teknik Direktör: Mustafa Er
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Mehmet Yeşil xxx, Patrick Atchom xxx, Ali Yaşar xxx, Eslem Öztürk xxx (Egehan Gök dk. 62 xx), Onur Ergün xxx, Levent Ayçiçek xxx (Berkay Görmez dk. 89 ?), Melih Kabasakal xxx, Valon Ethemi xxx (Ali Dere dk. 62 xx), Kristal Abazaj xxxx (Kağan Bağış dk. 84 ?), Mirkan Aydın xxx (İbrahim Yılmaz dk. 46 xx)
Yedekler: Marin Ljubic, Emrecan Uzunhan, Mehmet Uslu, Koray Kılınç, Emir Gökçe
Teknik Direktör: Saffet Akbaş
Goller: Mirkan Aydın (dk. 16), Kristal Abazaj (dk. 38) (İstanbulspor), Eren Güler (dk. 34) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Onur Ergün, Egehan Gök (İstanbulspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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