Bursaspor - İstanbulspor maçının ardından



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)TFF 1'inci Lig´in 32´nci Hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Bursaspor´u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bursaspor ise, son 5'inci maçında 4'üncü yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından her iki ekibin teknik sorumluları maçı değerlendirdi.

TAN: BUNLAR CANIMIZI YAKIYOR

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını dile getiren Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Kaybetmeyi hak edecek bir oyun ortaya koymadıklarını vurgulayan Tan, "Rakibimiz çok basit 2 hatamızdan attığı gollerle kazanmasını bildi, rakibimizi tebrik ediyoruz. Farklı oyuncular deniyoruz, bütün oyuncuları görmeye çalışıyoruz. Rakibimize kıyasla çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk, daha fazla topa sahip olup, daha fazla pas yaptık. Rakibimizin ilk pozisyonunda, çok basit bir savunma hatasından, pozisyon hatasından golü kalemizde gördük. Mücadelemize devam ettik, 1-1´i yakaladık. Rakibimiz hızlı reaksiyon verdi, yine çok basit bir hatamızdan 2-1 mağlup duruma düştük" dedi.

Maçın hakemine tepki gösteren Tan, "Maçlarda görülüyoruz, çok daha basit pozisyonlarda penaltılar veriliyor. 44. dakikada hakem tarafından penaltımız es geçildi. Bizim üzerimize verilmeyen 1 değil, 2 değil, 3 değil, 7-8 penaltı var. Bunlardan acı çekiyoruz, bunlar canımızı yakıyor. Oyuncularımızı demoralize ediyor. İkinci yarı kontrol tamamen bizim elimizdeydi, üçüncü bölgede pozisyon bulan, arayan, üreten fakat gol atamayan bir Bursaspor vardı, oyuncularımızın isteği ve arzusundan memnunuz. Hasan Basri, tamamen o anki taktiksel değişiklikten dolayı oyundan çıktı. Maça 4-3-3 başladık, sonrasında 3-5-2´ye döndük. Daha öncesinde Eren o bölgede oynadığından dolayı, erken zamanda taktiksel amaçlı olduğundan değişikliğe gittik. Furkan Emre´yi, kendi evimizdeki Bandırmaspor maçında da öne atmıştık, attığımız 2 gole de çok katkısı oldu. Hava toplarına hakimiyeti iyi olduğundan, onun bu özelliğinden faydalanmaya çalışıyoruz. Bandırmaspor maçında çok ciddi katkı aldık, bugün ise belki de katkılar alacaktık fakat o topları atamadık" diye konuştu.

AKBAŞ: TAKIMIMI TEBRİK EDİYORUM

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, ise galibiyetten ötürü mutlu olduklarını kaydetti. Akbaş, "Maçın ilk 25 dakikası istediğimiz düzeyde geçti. Erken sayılabilecek bir dakikada golü de bulduk, 30 ile 40. dakikalar arası Bursaspor oyuna ağırlığını koyduğu anda beraberlik golünü yedik, çabuk cevap verdik. Devreyi 2-1 önde bitirdik. İlk yarı bu bizim için iyi oldu, ikinci yarı daha fazla pozisyon bulabileceğimizi düşündük. Aslında biraz daha dikkatli olsaydık, başarabilecektik. İstediğimiz düzeyde olmadı. Bursaspor skorun dezavantajıyla üzerimize daha fazla geldi, riskler aldı, bunları değerlendirmemiz gerekiyordu, değerlendiremedik. Son 10 dakika çok fazla üzerimize geldiler, çok fazla geriye yaslandık skoru koruma adına. Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. Önümüzdeki maçları kazanıp, ilk 2´den çıkmak için şansımızı kovalayacağız. Takımımı ve ekibimi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-25 23:12:09



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