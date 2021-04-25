Fazlı Tan: “Bunlardan acı çekiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fazlı Tan: “Bunlardan acı çekiyoruz”

İHA

Fazlı Tan: “Bunlardan acı çekiyoruz”

TFF 1. Lig’in 32. haftasında sahasında İstanbulspor’a mağlup olan Bursaspor’da Teknik Sorumlu Fazlı Tan, hakem hatalarından dolayı duydukları rahatsızlıkları belirtti. Tan, “Bizim üzerimize verilmeyen 1 değil, 2 değil, 3 değil, 78 penaltı var. Bunlardan acı çekiyoruz, bunlar canımızı yakıyor” dedi.
Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:
“Rakibimiz çok basit iki hatamızdan attığı gollerle kazanmasını bildi. Farklı oyuncular deniyoruz, bütün oyuncuları görmeye çalışıyoruz. Rakibimize kıyasla çok daha iyi bir oyun ortaya koyduk, daha fazla topa sahip olup, daha fazla pas yaptık. Rakibimizin ilk pozisyonunda, çok basit bir savunma hatasından, pozisyon hatasından golü kalemizde gördük. Mücadelemize devam ettik. 11’i yakaladık. Rakibimiz hızlı reaksiyon verdi. Yine çok basit bir hatamızdan 21 mağlup duruma düştük.”

“Hasan Basri tamamen taktiksel değişiklik oldu”
Maçın hakemine tepki gösteren Fazlı Tan, şöyle devam etti:
“Maçlarda görüyoruz, çok daha basit pozisyonlarda penaltılar veriliyor. 44. dakikada hakem tarafından penaltımız es geçildi. Bizim üzerimize verilmeyen 1 değil, 2 değil, 3 değil, 78 penaltı var. Bunlardan acı çekiyoruz, bunlar canımızı yakıyor. Oyuncularımızı demoralize ediyor. İkinci yarı kontrol tamamen bizim elimizdeydi, üçüncü bölgede pozisyon bulan, arayan, üreten fakat gol atamayan bir Bursaspor vardı, oyuncularımızın isteği ve arzusundan memnunuz. Hasan Basri, tamamen o anki taktiksel değişiklikten dolayı oyundan çıktı.”

“Bandırmaspor maçında da öne atmıştık”
Fazlı Tan son olarak, “Maça 433 başladık, sonrasında 352’ye döndük. Daha öncesinde Eren Güler o bölgede oynadığından dolayı, erken zamanda taktiksel amaçlı olduğundan değişikliğe gittik. Furkan Emre’yi, kendi evimizdeki Bandırmaspor maçında da öne atmıştık. Attığımız 2 gole de çok katkısı oldu. Hava toplarına hakimiyeti iyi olduğundan, onun bu özelliğinden faydalanmaya çalışıyoruz. Bandırmaspor maçında çok ciddi katkı aldık, bugün ise belki de katkılar alacaktık fakat o topları atamadık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor - İstanbulspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor maçının ardından
Bursaspor - İstanbulspor: 1-2
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor: 1-2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 2
Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı ...
Bursa'da, eski askeri lojmanların önünde 'kırmızı valiz' alarmı
YEREL HABERLER Bursa'da, eski askeri lojmanların önünde 'kırmızı ...
Bursa’da kırmızı valiz bomba paniğine neden oldu
YEREL HABERLER Bursa’da kırmızı valiz bomba paniğine neden oldu
Bursa'da tarihi surlar tinerciler tarafından ateşe verildi
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi surlar tinerciler tarafından ateşe ...
Ağacın üstünde Keloğlan heykeli ilgi çekti
YEREL HABERLER Ağacın üstünde Keloğlan heykeli ilgi çekti
Araçları camlarını kırarak soyan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Araçları camlarını kırarak soyan hırsız yakalandı
15 aracı camlarını kırarak soyan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER 15 aracı camlarını kırarak soyan zanlı yakalandı
Yalova’da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
YEREL HABERLER Yalova’da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında ...
Göç eden leylek sürüsünün gökyüzünde dansı
YEREL HABERLER Göç eden leylek sürüsünün gökyüzünde dansı
Yollar genişliyor, trafik rahatlıyor
YEREL HABERLER Yollar genişliyor, trafik rahatlıyor
Göç yolundaki leyleklerin dansı
YEREL HABERLER Göç yolundaki leyleklerin dansı
Akaryakıt istasyonları çevre için yarışıyor
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonları çevre için yarışıyor
Yıldırım'a 180 bin metrekarelik mesire alanı geliyor
YEREL HABERLER Yıldırım'a 180 bin metrekarelik mesire alanı geliyor
Osmangazi Belediyesinden 771 bin 601 noktada virüs temizliği
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesinden 771 bin 601 noktada virüs ...
Yörük Türkmen camiasından Bıden’e sert tepki: “Tarihi gerçekleri saptıramazsın, açıklaman hükümsüzdür”
YEREL HABERLER Yörük Türkmen camiasından Bıden’e sert tepki: “Tarihi ...
Bursa’da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
YEREL HABERLER Bursa’da ramazan davulcusundan mahalleliye resital
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
YEREL HABERLER Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile ...
(ÖZEL) Ender Arslan: İşimi ciddiyetle, en doğru şekilde yapmaya çalıştım
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ender Arslan: İşimi ciddiyetle, en doğru ...
Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen ...