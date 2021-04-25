Saffet Akbaş: “İlk 2’den çıkmak için şansımızı kovalayacağız”

Bursaspor galibiyetini değerlendiren İstanbulspor’da Teknik Sorumlu Saffet Akbaş, “Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. Önümüzdeki maçları kazanıp, ilk 2’den çıkmak için şansımızı kovalayacağız” dedi.

TFF 1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Bursaspor’u 21 mağlup etti. İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Akbaş, “Maçın ilk 25 dakikası istediğimiz düzeyde geçti. Erken sayılabilecek bir dakikada golü de bulduk. 30 ile 40. dakikalar arası Bursaspor oyuna ağırlığını koyduğu anda beraberlik golünü yedik, çabuk cevap verdik. Devreyi 21 önde bitirdik. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulabileceğimizi düşündük. Aslında biraz daha dikkatli olsaydık, başarabilecektik. İstediğimiz düzeyde olmadı. Bursaspor skorun dezavantajıyla üzerimize daha fazla geldi, riskler aldı, bunları değerlendirmemiz gerekiyordu, değerlendiremedik. Son 10 dakika çok fazla üzerimize geldiler. Çok fazla geriye yaslandık skoru koruma adına. Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. Önümüzdeki maçları kazanıp, ilk 2’den çıkmak için şansımızı kovalayacağız. Takımımı ve ekibimi gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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